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Город
29.03.2019 16:42
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Беглов пообещал технические «подарочки» петербургским театрам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 29 марта пообещал заняться техническим перевооружением петербургских театров. Об этом он заявил в Смольном на городском совете по культуре – в ответ на реплику генерального директора театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергея Шуба, сообщает корреспондент «Фонтанки.ру».

«Когда в Петербург приезжают гости, они восхищаются нашими актёрами, режиссёрами. Но, когда смотрят на техническое оснащение площадок, комплименты пропадают. Техническое оснащение петербургских театров безнадежно устарело. Нельзя выпускать современные космические корабли на станках довоенного производства. Назрела необходимость в программе технического перевооружения театров», – заявил Шуб в своем докладе. Он добавил, что театрам необходимы «хотя бы небольшие технические подарочки».

Александр Беглов на это ответил, что будет учитывать «все хотелки» театров и «всячески им помогать», при этом не намерен делить учреждения культуры на федеральные и региональные. Впрочем, как можно понять из реплики врио губернатора, театры вряд ли могут рассчитывать на техническую революцию в ближайший год.

«Нужно элементарные вещи создать для артистов – должны быть вентиляция и отопление. Как минимум вещи, которые должны сохранять здоровье», – заявил Беглов.



По мнению и.о. губернатора, небольшие «подарки» театры могут получить в 2019 году, однако нужно озаботиться подготовкой более масштабной программы на 2020 год.

Напомним, ранее Александр Беглов дал поручение разработать программу развития культуры Петербурга.


© Фонтанка.Ру

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