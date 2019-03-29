Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Украинские выборы, Голанские высоты и "Содержанки"
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Кто победит в результате выборов президента Украины? Дональд Трамп и Голанские высоты. Сериал "Содержанки" – мнение эксперта.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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