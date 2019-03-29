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Итоги недели с Андреем Константиновым
29.03.2019 17:25
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Украинские выборы, Голанские высоты и "Содержанки"

Кто победит в результате выборов президента Украины? Дональд Трамп и Голанские высоты. Сериал "Содержанки" – мнение эксперта.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

 



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