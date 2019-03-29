«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Украинские выборы, Голанские высоты и "Содержанки"

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца - 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные