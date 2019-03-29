Автошпионы снова сфотографировали новый Nissan Juke. На этот раз на нем меньше камуфляжа

Долгожданное новое поколение Juke должно появится на свет к концу этого года. По мере приближения премьеры новой версии бестселлера Nissan автошпионы стараются не упускать ни одного шанса поймать его в кадр, пусть даже в камуфляже.

Издание Аutocar 29 марта опубликовало очередную порцию фотографий того, что считается будущим Juke.







The London-designed second generation of @NissanUK's Juke SUV has been spotted with less camouflage, ahead of a full unveiling later this year.

https://t.co/ECVH10wvXL pic.twitter.com/498zgSth3e — Autocar (@autocar) 29 марта 2019 г.

На этот раз на нем значительно меньше камуфляжа, и поэтому уже можно хотя бы приблизительно судить о том, как он будет выглядеть. В новом автомобили рискованные дизайнерские решения первого «джука» немного «притушили», однако автомобиль все же сохранил узнаваемые черты.

Вызывавшие неоднозначные оценки передние «поворотники» с капота «переехали» чуть ниже. Также изменились линии крыши и дизайн задней части. В целом, если судить по тому, что видно под камуфляжем, автомобиль стал «спокойнее».

Главный дизайнер Альфонсо Альбайса обещал, что новый автомобиль будет не похож на предшественника. «Это будет городской метеор с дурным характером», — цитирует Autocar характеристику, которую дал Альбайса будущему новому Juke.

Немного известно на данный момент о том, что будет «под капотом». По мнению Autocar, Juke 2019 модельного года, вероятно, будет построен на версии платформы CMF, которую использует альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В частности, на той же платформе создана и новая Renault Clio.

Также издание считает, что, в отличие от первого Juke, в новинке предпочтение будет отдано турбированным моторам. Скорее всего, это будут 1,0-литровые трехцилиндровые и 1,3-литровые четырехцилиндровые турбоагрегаты, аналогичные используемым в Nissan Qashqai.

В линейке, вероятно, останется и 1,5 литровый дизель, несмотря на падение популярности этого типа двигателей в Европе.

Полный привод будет опцией, предлагаемой в более дорогих модификациях, наравне с автоматической коробкой передач.

Nissan Juke был представлен публике в 2009 году, а продаваться начал с 2010-го. С тех пор неоднократно возникали слухи о втором поколении Juke, автошпионы публиковали фотографии различных «мулов» и сильно замаскированных автомобилей, которые можно было принять за нового «джука», но только сейчас информация стала поступать от самой компании Nissan, которая сообщила, что новый Juke будет представлен до конца этого года, а в серию пойдет уже в 2020-м.