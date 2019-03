Автошпионы снова сфотографировали новый Nissan Juke. На этот раз на нем меньше камуфляжа

Долгожданное новое поколение Juke должно появится на свет к концу этого года. По мере приближения премьеры новой версии бестселлера Nissan автошпионы стараются не упускать ни одного шанса поймать его в кадр, пусть даже в камуфляже.

Издание Аutocar 29 марта опубликовало очередную порцию фотографий того, что считается будущим Juke.

The London-designed second generation of @NissanUK's Juke SUV has been spotted with less camouflage, ahead of a full unveiling later this year.

— Autocar (@autocar) 29 марта 2019 г.