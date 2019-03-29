Часы, украшения и монеты на 5 млн исчезли из загородного дома ректора Гидромета. Осталось разбитое окно

Солидный ущерб указал в заявлении о краже ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев. Из его загородного дома пропало драгоценностей на пять миллионов.

Воры пробрались в загородный дом ректора РГГМУ Валерия Михеева еще 1 марта, однако известно об этом стало только сегодня, 29-го числа. Похититель залез на дачу в садоводстве «Колос», что находится в пределах поселка Кипень Ломоносовского района Ленобласти, через окно, написал в заявлении Михеев. Глава Гидромета перечислил похищенное, в списке монеты, дорогие часы и украшения, всего на 4 млн 945 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ.

От разговора с «Фонтанкой» ректор воздержался, сославшись на занятость. За 2017 год Михеев задекларировал доход в 3,3 млн рублей, еще 1,4 млн записано на его супругу. Главе университета принадлежат две квартиры и доли еще в трех, на него оформлены садовый дом площадью 200 кв. м и четыре земельных участка общей площадью в пять тысяч квадратных метров.

Алексей Михеев, сын ректора, ныне занимает должность заместителя начальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. В прошлом он возглавлял аппарат думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи под руководством депутата от ЛДПР Игоря Ананских.





