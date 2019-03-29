Пореченков стал народным артистом России. Указ подписал Путин

Президент России присвоил актеру Михаилу Пореченкову высшее почетное звание, предусмотренное для выдающихся деятелей искусства в стране.

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Пореченкову Михаила Евгеньевичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова"», – говорится в президентском указе, опубликованном 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Свою театральную карьеру Пореченков начал в театре «На Крюковом канале», после чего перешел в труппу Академического театра имени Ленсовета. В 2002 году в роли официанта он дебютировал на сцене МХАТ им. А. П. Чехова. Известен актер также своими ролями в кинофильмах и сериалах: Павел Царев в «Улицах разбитых фонарей», Алексей Николаев в «Агенте национальной безопасности», Евгений Кондрашов в «Бандитском Петербурге. Фильм 1. Барон», старший прапорщик Дыгало в «9-й роте», Никита Уваров в «Убойной силе 6», Иван Поддубный в «Поддубном».

Известен Пореченков и вне театральной сцены и больших экранов. В частности, в 2014 году он был одним из тех деятелей культуры, кто подписал обращение в поддержку политики РФ в Крыму. В том же году он посетил ДНР, где представил фильм «Поддубный». В рамках этого визита он также встретился с ополченцами республики на востоке Украины и сделал несколько выстрелов из крупнокалиберного пулемёта «Утес». Это вызвало неоднозначную реакцию как в России, так и на Украине.





