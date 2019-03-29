Доходный дом полковника Аничкова на Садовой улице признали объектом культурного наследия

Смольный включил доходный дом полковника лейб-гвардии Ивана Аничкова на Садовой улице в Петербурге в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Информация об этом 29 марта появилась на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Здание в стиле классицизма возвели в 1856 году по проекту архитектора Федора Брауна. Со времен постройки дом на Садовой, 48, не претерпел значительных изменений, отделка фасада сохранилась в подлинном виде.





