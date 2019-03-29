Доходный дом полковника Аничкова на Садовой улице признали объектом культурного наследия
Смольный включил доходный дом полковника лейб-гвардии Ивана Аничкова на Садовой улице в Петербурге в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Информация об этом 29 марта появилась на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Здание в стиле классицизма возвели в 1856 году по проекту архитектора Федора Брауна. Со времен постройки дом на Садовой, 48, не претерпел значительных изменений, отделка фасада сохранилась в подлинном виде.
Справка:
Участок на Садовой улице, на котором расположен дом № 48, застраивался на протяжении почти всего XVIII века и первого десятилетия XIX века. Земля ранее принадлежала князю Григорию Юсупову, в петровские времена руководившему Военной коллегией.
Существующее здание возвели на месте деревянных построек по заказу полковника лейб-гвардии Московского полка Ивана Васильевича Аничкова, который владел домом до 1870 года. В советский период, как и сегодня, дом является жилым.