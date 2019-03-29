Полтавченко впервые за 3 месяца с назначения в ОСК официально посетил завод

Новый председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, впервые с назначения на новый пост посетил с рабочим официальным визитом предприятие корпорации. Чести удостоился Средне-Невский судостроительный завод.

Фото: Фото: АО «СНСЗ»

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия от 29 марта, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо показал Полтавченко основные производственные объекты: новый судовой спуско-подъёмный комплекс, цех пластикового судостроения. Потом экс-губернатор посетил с небольшой экскурсией местный музей, по окончании которой Георгий Сергеевич оставил памятную надпись в гостевой книге.

Также у Полтавченко состоялась рабочая встреча с руководством предприятия и активом профсоюзной организации, на которой обсуждались «перспективные направления деятельности завода». Подводя итоги встречи, он отметил, что Средне-Невский судостроительный завод – «современное, инновационное предприятие, которое можно назвать настоящим флагманом в отечественном композитном судостроении».

Напомним, что Георгий Полтавченко был избран председателем совета директоров ОСК три месяца назад — 25 декабря 2018 года. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ОСК стремительно теряет свою монополию, и новому главе совета директоров надо определиться: он «свадебный генерал» или стратег-лоббист.





