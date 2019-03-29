Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Бывалый прагматик».

Мы завершаем серию публикаций о типах потребителей по версии компании LEGENDA. Последний тип покупателя как раз больше всего похож на стереотипный образ «человека бизнеса» – «бывалый прагматик».

Такой покупатель состоялся в жизни, знает, что ему нужно, и не видит смысла переплачивать за излишества. «Выбираю лучшее за эту цену» – вот девиз бывалого прагматика. У него большой опыт приобретения дорогостоящих товаров, и перед покупкой он проводит тщательный и взвешенный анализ – рынка, продукта, продавца. Будучи экспертом сам, он покупает только у эксперта.

Такие критерии выбора нового жилья, как статусность, удобное расположение, отличное качество, воспринимаются прагматиком как must have*, а не как ключевые факторы выбора. Это должно быть по умолчанию. Бывалый прагматик оценит богатый ассортиментный ряд, планировку с идеальной эргономикой и повышенной функциональностью, которая не требует никаких дополнительных действий и исчерпывающим образом закроет потребности его семьи. Дополнительным аргументом станет возможность приобретения второго парковочного места, наличие технологической инновации (ip-домофон с функцией универсального домашнего помощника) и качество работы УК. Он вдумчиво проверит спектр оказываемых управляющей компанией услуг, т.к. не готов сам погружаться в решение бытовых проблем, беспокоиться о содержании мест общего пользования и вмешиваться в работу службы охраны.

Выбор бывалого прагматика, если он окажется человеком семейным, скорее всего будет происходить из планировок коллекций Advanced и Special, т.к. им могут быть востребованы нестандартные решения, отвечающие его особенным запросам.

*должно быть

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