В России меняют правила начисления зарплаты: работодателей хотят штрафовать за навязывание сотрудникам «зарплатных проектов»

Работодатель не сможет требовать от подчиненных получать деньги в рамках зарплатного проекта с конкретным банком, если будут приняты внесенные в Госдуму правительством поправки в Трудовой и Административный кодексы. На этом настаивает в пятницу, 29 марта, пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Инициаторами поправок стали частные банки (Альфа-банк, «Тинькофф» и другие), которые требуют от правительства ограничить участие госбанков в сложившейся практике «зарплатного рабства».

Правительственные поправки в Трудовой кодекс предлагают увеличить с 5 рабочих до 15 календарных дней срок, в течение которого работник обязан сообщить работодателю о том, что по своей воле меняет банк, на счет в котором хочет получать заработанные деньги.

Административный кодекс предлагается дополнить новым составом преступления: воспрепятствование работодателем осуществлению права работника на выбор зарплатного банка. За это предусматриваются штрафы в размере до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 5 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 50 тысяч рублей – для юриц.







Формально «зарплатное рабство», когда работодатель может принуждать сотрудников пользоваться банком, который выгоден лично ему (а чаще это именно госбанки вроде Сбербанка или ВТБ), закончилось в 2014 году. Однако фактически, жаловались коммерческие банки, оно продолжает действовать.

В Госдуме полагают, что коммерческие банки рассчитывают на прямую выгоду от этого законопроекта, так как он способен усилить конкуренцию на рынке банковских услуг.

Как говорится в пояснительной записке к законопроектам, создание препятствий работникам в смене кредитной организации для получения зарплаты «в отдельных случаях может приводить к ограничению конкуренции, в частности, при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке».