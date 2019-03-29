Путин наградил орденами петербургских вице-губернаторов, отвечающих за культуру, безопасность и уборку снега

Вице-губернаторы Владимир Кириллов и Николай Бондаренко получили ордена Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ подписан Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации 29 марта.

К награде Кириллова, с недавних пор отвечающего за безопасность и за культуру, добавлена подпись: «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий за ЖКХ и благоустройство, в том числе за уборку снега, теперь сможет получить финансовую поддержку и прибавку к пенсии за положенную награду, также он сможет получить скидку при оплате квитанции по квартплате и льготный проезд.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что орденом Святого апостола Андрея Первозванного была награждена Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации. Среди награжденных различными орденами также артист-вокалист Василий Герелло и писатель и поэт Александр Городницкий.





