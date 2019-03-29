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29.03.2019 16:01
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Кто сказал «Исаакий»? В прессе снова заговорили о передаче музея РПЦ – что это значит

Журналистская публикация 29 марта вновь заставила обсуждать тему передачи Исаакиевского собора церкви. При этом ни в Кремле, ни в правительстве Петербурга, ни в РПЦ про отказ властей от планов передать храм ничего не знают.

Кто сказал «Исаакий»? В прессе снова заговорили о передаче музея РПЦ – что это значит

фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

 В самом музее каких-либо документов и подтверждений также не видели, а нынешние взаимоотношения между структурами внутри собора считают практически идеальными. Вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в Кремле назвали прерогативой исключительно региональной власти, в федеральной точке зрения необходимости нет, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил ТАСС, что в администрации Путина не знают, что стало первоисточником новостей про отказ РПЦ от своих планов по передаче музея. 

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва» отметил, что никаких официальных бумаг, подтверждающих факт отказа от передачи, не существует. «Обращение РПЦ по этому вопросу не направлялось. По данному объекту никакой официальной и предусмотренной законом процедуры не запускалось», – утверждает представитель Русской церкви. Он также добавил, что новости о передаче собора – это попытка политизировать вопрос: кроме «досужих вымыслов и сплетен», он ничего по этому поводу не слышал. 

«Если это правда, на что я надеюсь, то это результат очень серьёзного общественного сопротивления, пожалуй, самого серьёзного со времен борьбы с Газпром-башней, – убежден депутат ЗакСа Борис Вишневский. – Я рад, если власти признали, наконец, очевидное: Исаакий должен быть музеем, где идут службы, и всех раньше это устраивало. Думаю, что сейчас этот сигнал – что вопрос закрыт  – связан ещё и с выборами губернатора. Любая попытка сейчас передать Исаакий или хотя бы намекнуть на это, вызовет новый протест и ещё больше обвалит рейтинг власти».

Еще один депутат Законодательного собрания Петербурга, Михаил Амосов сомневается, что «тема закрыта». 



«Если бы РПЦ ясно и публично заявила о снятии претензий на Исаакиевский собор – можно было бы окончательно вздохнуть спокойно. Пока этого нет. Что касается возможности проведения регулярных и праздничных служб – уверен, что город и РПЦ могут решить этот вопрос с уважением к нуждам верующих и при условии сохранения Исаакиевского собора как музея и как памятника. Но РПЦ молчит. Это молчание РПЦ оставляет пространство для сомнений. А это значит, что тема закрыта не окончательно», – считает парламентарий.

«Информация была абсолютно анонимная. Ни о каких документах я не слышал и не видел, а обсуждать неизвестно что считаю контрпродуктивным. Как директор музея я могу сказать только, что сейчас у нас сложилась практически идеальная модель взаимоотношений. Музей работает, занимается реставрацией, научно-исследовательской деятельностью, печатаем книги, проводим концерты. И есть возможность у верующих прийти в храм, вход на службы свободный. Пазл сложился, нет никаких прений на бытовом уровне. Смешно отрицать, что это храм, но насколько я знаю, и наличие в нем музея сегодня мало раздражает представителей церкви», – рассказал «Фонтанке» директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.  

О том, что «тема закрыта» и РПЦ более не намерена требовать передать ей Исаакиевский собор, утром 29 марта сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в правительстве и Министерстве культуры. Якобы стороны пришли к пониманию того, что передача собора – не первостепенный вопрос.

В комитете имущественных отношений Петербурга «Фонтанке» ранее сообщили, что распоряжение о порядке передачи утратило силу в конце декабря прошлого года. Церковь так и не подала заявку на получение права пользоваться храмом. 

Как о факте про передачу Исаакиевского собора РПЦ в январе 2017 года заявил экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Такая позиция спровоцировала ряд митингов, верующие отвечали на них шествиями. Большинство горожан, по данным соцопросов, выступали против передачи, однако выяснить это на референдуме так и не удалось, процедуру не согласовали в ЗакСе. 

В прошлом году Смольный передал РПЦ для богослужений Екатерининский придел, под Новый год его освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

 

 

 

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