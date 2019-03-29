«Во время движения слушайте музыку!»: Chevrolet Niva покажет видео, но только пока стоишь

ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» 29 марта официально представило новую встроенную мультимедийную систему для Chevrolet Niva. Ее получат внедорожники в комплектациях GLC и LEM, а также можно будет поставить на любую «Шеви Ниву» не старше 2015 года в комплектациях GL, GLS, LE+.

Как сообщает «Автостат», обновленная мультимедиасистема имеет 7-дюймовый сенсорный экран и блок управления со встроенным микрофоном. В «GM-АвтоВАЗ» также заявили, что она прошла проверку краш-тестом и в случае ДТП не должна нанести вред находящимся в машине.

Новая мультимедиа получила специально разработанную навигационную систему NAVITEL с предустановленной картой России, радио, разъемы USB и MicroCD, а также возможность вывести изображение с камеры заднего вида на новый экран. Раньше в топовых комплектациях картинка с камеры выводилась на зеркало.







Воспроизводить видео можно, только когда автомобиль стоит. Если сделать это во время движения, появится надпись: «Во время движения слушайте музыку!»

Помимо этого предусмотрена возможность подключения смартфона через Bluetooth или E-Link с функциями воспроизведения текстовых сообщений (RDS) и hands free при входящих звонках. Экран имеет два режима: дневной и ночной.

Первые Chevrolet Niva с новой мультимедиасистемой уже поступили к официальным дилерам марки в некоторых городах, но пока не в Петербурге. Обойдется такой внедорожник минимум в 729 000 рублей.