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Общество
29.03.2019 15:47
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Адвокат рассказал об увольнении 19 полицейских в Ингушетии. Они встали на сторону митингующих

В Ингушетии сотрудники полиции продемонстрировали единение с народом и саботировали приказ властей. Об этом 29 марта сообщил юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

По его словам, рано утром 27 марта отдельный батальон патрульно-постовой службы, направленный на обеспечение общественного порядка во время протестных мероприятий, отказался разгонять митинговавших. Сегодня проигнорировавших приказ расформировали.  

«19 человек уволены «по утрате доверия». Но мы обязательно их поддержим и поможем им. Сегодня мы – единое целое», – написал Ахильгов в своём Twitter. 



Жители Ингушетии вышли на митинг против соглашения об административных границах с Чечней и новой редакции местного закона о референдуме 26 марта. Акция была санкционирована правительством с 10 утра до 6 вечера, но люди задержались на центральной площади до следующего дня. Силовики пытались выгнать их трижды, конфликт перерастал в столкновения. 

27 марта после обещаний от властей согласовать новый митинг большинство протестующих разошлось, а часть продолжила требовать отставок и стихийно перекрыла участок федеральной трассы «Кавказ».  

 

 

Справка:

Парламент Ингушетии одобрил соглашение о границе с Чечнёй 4 октября 2018 года. В Магасе ответили протестами, которые не прекращались две недели. 27 ноября, когда вопрос рассматривал Конституционный суд РФ, митинги возобновились. Решение о границе, по данным ингушской оппозиции, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории. КС РФ нарушений в процедуре не усмотрел. Жители Ингушетии попросили о помощи Владимира Путина.

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