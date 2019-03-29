Адвокат рассказал об увольнении 19 полицейских в Ингушетии. Они встали на сторону митингующих

В Ингушетии сотрудники полиции продемонстрировали единение с народом и саботировали приказ властей. Об этом 29 марта сообщил юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

По его словам, рано утром 27 марта отдельный батальон патрульно-постовой службы, направленный на обеспечение общественного порядка во время протестных мероприятий, отказался разгонять митинговавших. Сегодня проигнорировавших приказ расформировали.

«19 человек уволены «по утрате доверия». Но мы обязательно их поддержим и поможем им. Сегодня мы – единое целое», – написал Ахильгов в своём Twitter.







Сегодня в Ингушетии расформирован отдельный батальон ППС, который встал на защиту митинговавших. 19 человек уволены «по утрате доверия». Но мы обязательно их поддержим и поможем им. Сегодня мы – единое целое. — Kалой Ахильгов (@akaloy) 29 марта 2019 г.

Жители Ингушетии вышли на митинг против соглашения об административных границах с Чечней и новой редакции местного закона о референдуме 26 марта. Акция была санкционирована правительством с 10 утра до 6 вечера, но люди задержались на центральной площади до следующего дня. Силовики пытались выгнать их трижды, конфликт перерастал в столкновения.

27 марта после обещаний от властей согласовать новый митинг большинство протестующих разошлось, а часть продолжила требовать отставок и стихийно перекрыла участок федеральной трассы «Кавказ».