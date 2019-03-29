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Технологии
29.03.2019 16:17
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Тройная камера и обратная зарядка: появились чертеж и изображение нового Apple iPhone XI

На портале Slashleaks появился чертеж нового Apple iPhone, который может получить обозначение XI. Предполагается, что схема могла «сбежать» от поставщиков комплектующих. С помощью чертежа и прошлых утечек удалось изобразить возможный внешний вид разрабатываемого в Калифорнии устройства.

По схемам можно предположить, что телефон сохранит преемственный дизайн с iPhone X и Xs и отличаться будет лишь квадратным блоком камеры — он станет значительно крупнее, чтобы вместить сразу три модуля, вспышку и дополнительный датчик, вероятно, ответственный за глубину сцены. Один из объектов может стать широкоугольным — как у конкурентов Huawei P30 и Samsung Galaxy S10.

Портал techradar.com со ссылкой на прошлые утечки рассказывает, что смартфон может получить функцию обратной зарядки, как у конкурентов, и променять lightning-разъем на USB-C, как уже произошло в iPad Pro. Ожидается, что новое устройство будет представлено осенью 2019 года.

25 марта компания впервые провела презентацию, которая обошлась без представления новых устройств. Компания ограничилась только новыми сервисами. После этого акции Apple обрушились.



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