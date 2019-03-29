«Только коллективно, только вместе». Беглов велел разработать концепцию развития культуры Петербурга

Концепция развития культуры Петербурга должна быть «результатом коллективного творчества», а не «личной инициативой» культурных деятелей. Об этом 29 марта заявил на заседании городского совета по культуре и искусству врио губернатора Александр Беглов, сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Петербург нуждается в концепции развития культуры. Она должна включать яркие предложения и идеи и определить развитие этой отрасли. Можно и нужно со вниманием относиться к личным инициативам деятелей культуры, но концепция должна быть результатом коллективного творчества», – заявил Беглов.

Рабочую группу для подготовки документа и.о. губернатора поручил создать вице-губернатору Владимиру Кириллову. «Группа должна разработать предложения, опираясь на опыт и предложения коллективов. Только коллективно, только вместе», – подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, в марте в Петербурге случился скандал: городское отделение Союза театральных деятелей (СТД) выложило в открытый доступ программу развития культуры до 2023 года, подготовленную советником губернатора и главой театра «Русская антреприза» Рудольфом Фурмановым. В СТД раскритиковали документ как «безграмотный» и нацеленный на лоббирование личных интересов автора. После эмоционального ответа Фурманова театральные деятели поставили вопрос о том, чтобы исключить режиссёра из своей организации. Любопытно, что на совете по культуре в Смольном Фурманов 29 марта не присутствовал.





