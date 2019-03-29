«Подвел итоги года, себя и коллектив». Медведева потроллил голосовой помощник Mail.ru Group

Технологии искусственного интеллекта Mail.ru Group изучил премьер-министр Дмитрий Медведев 29 марта. Глава правительства не только познакомился с новыми разработками, но и оценил нечеловеческий юмор.

Как пишет РИА Новости, премьеру продемонстрировали технологию компьютерного зрения, а также мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта переносит на изображение художественный стиль.

Медведев в Mail Group пообщался с голосовым помощником "Марусей", которая смело пошутила. «Не относится к присутствующим», – сказал ей премьер. pic.twitter.com/jpKlGIIvbE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 марта 2019 г.







Медведев получил возможность пообщаться и с прототипом голосового помощника Маруся. Система сама рассказала о себе, отчёт завершила шуткой: «Подвел итоги года, себя и коллектив».

«Юмор специфический», — отреагировали разработчики.

«Не относится к присутствующим», — вышел из положения Медведев.

О том что, Mail.Ru Group разрабатывает собственного голосового помощника, стало известно в ноябре 2018 года. Компания собирается интегрировать программу «во все продукты, где это будет иметь смысл».