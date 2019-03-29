Совфед РФ: США преследуют «чисто коммерческий интерес» в Венесуэле и пытаются избавиться от России

Обращение американского президента Дональда Трампа к России с требованием покинуть латиноамериканскую республику преследует лишь одну цель – избавиться от конкурентов. Такую точку зрения высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Эта позиция, определённо, совершенно недопустима. Выступая с такими требованиями, Трамп и его команда показывают истинные цели американской политики в Венесуэле. Она не имеет ничего общего с продвижением демократии в этой стране, защитой прав человека. США имеют свой чисто коммерческий интерес в Венесуэле, и они хотят избавиться от любых конкурентов, включая Россию», – заявил 29 марта в комментарии RT российский сенатор.

По его словам, речь идет об «очевидном вмешательстве» США в ситуацию в латиноамериканской республике. Косачев подчеркнул, что российские военные находятся в Венесуэле согласно двусторонним соглашениям с правительством Николаса Мадуро.

Напомним, что 29 марта президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по поводу ситуации в Венесуэле. 25 марта в эту страну прибыли два российских военных самолета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что российские военные специалисты находятся там «в рамках нормальных отношений». Ранее об этом заявил и МИД страны. В Совете Федерации заверили, что Россия не собирается создавать военную базу в Латинской Америке.





