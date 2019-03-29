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Бизнес
29.03.2019 15:24
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Продавцам бензина будут платить миллиарды рублей из бюджета, чтобы сдержать рост цен

 

Правительство России рассчитывает до 1 апреля отработать систему компенсации потерь торгующих топливом нефтяных компаний, чтобы сдержать рост цен. Об этом сегодня заявили сразу два представителя кабинета министров, пишет «Российская газета».

С поздней осени прошлого года между нефтяниками и правительством действует соглашение, по которому на внутренний рынок поставляются увеличенные объемы бензина и дизеля, частично ограничен экспорт, действуют льготы для поставщиков, а цены на заправках растут только в пределах инфляции (по факту – почти заморожены). Соглашение должно было закончиться 31 марта, но на этой неделе чиновники объявили, что документ будет переподписан.

Льготы, о которых говорит кабинет министров, по-другому называют финансовым демпфером. То есть нефтяным компаниям обязаны компенсировать из бюджета страны 60% выпадающих доходов в случае роста общемировых оптовых цен на нефтепродукты – сверх российских.



Для дизтоплива планка была установлена на уровне 50 тысяч рублей за тонну, для бензина — 56 тысяч. Компенсаций нефтяные компании до сих пор толком не получали, потому что общемировая цена на бензин была ниже, только дизель колебался вокруг критической отметки.

Новое соглашение должно опустить планку цен для бензина до 51 тысячи рублей за тонну, для дизельного топлива — до 46 тысяч. Это означает, подсчитал Минфин, что бюджету придется отдавать нефтяным компаниям около 120–180 млрд рублей в год.

До 30 июня, когда подойдет к концу срок действия переподписанного соглашения, правительство рассчитывает проработать и другие варианты льгот, которые будут не так сильно чувствительны для бюджета.

Три дня назад федеральная антимонопольная служба объявила, что с учетом льгот и больших накопившихся запасов топлива в 2019 году роста розничных цен на бензин и дизель не ожидается.

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