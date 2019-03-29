«Я, может, только жить начинаю». «Почта России» примеряет на себя роль ретейлера

«Почта России» не оставляет попыток сделать себя желанной для массового покупателя. Ради этого она готова наводнить центр Петербурга сельского типа магазинчиками с электронной очередью.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Отказавшись от идеи продавать пиво в своих отделениях, национальный почтовый оператор решил зарабатывать на торговле едой. «Ждем открытия парикмахерской и автошколы», – иронизируют клиенты. Но ФГУП действует на опережение и уже разрабатывает проект превращения Главпочтамта в креативное пространство.

«Наверное, я не туда попал», – первое, что приходит в голову посетителю отделения «Почты России» на Невском проспекте. Ступив на порог, клиенты оказываются лицом к лицу со стеллажом, заполненным разнообразной снедью — печеньем, чипсами, конфетами, чаем и кофе. На месте, где раньше стоял стол, теперь ящик с мороженым. Тушенка, рыбные консервы, пачки с гречкой, рисом, бутылки с бытовой химией за спиной у оператора. На стойке – этажерка с шоколадками. Но это вовсе не комплимент от заведения, чтобы скрасить время ожидания в очереди, – под товарами указана цена.

Продукты на Невский, 148, завезли в середине января. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Почты России», сейчас в городе работают еще две точки в формате «Почтамаг» – на Литейном проспекте и на Вербной улице, в Ленобласти – пять. До конца года откроется около 300 магазинов по всему Северо-Западу, рассказала представитель компании.







Желающих подкрепиться обслуживают в порядке общей электронной очереди. Продуктовое изобилие скрыто в пункте меню «подписка, лотерейные билеты и другие товары и услуги», попасть в который можно из вкладки «билеты и периодические издания». У корреспондента «Фонтанки» процесс покупки занял около семи минут. Из них пять — ожидание очереди, еще две – общение с оператором: сотруднице долго не удавалось справиться с оборудованием и считать сканером штрихкод с упаковки, в итоге пришлось вводить его вручную.

«Не каждый хочет брать номерок и ждать 15-20 минут, пока другой клиент отправляет посылку», – говорит начальник отделения почтовой связи на Невском, 148, Елена Тирская. Но, по ее словам, предложение все же породило спрос. «Людей стало приходить больше. Есть клиенты, которым нужны определенные сосули (леденцы. — Прим. ред.) за 22 рубля. В других сетях не продаются, а у нас представлены», – комментирует она. Покупатели не только интересуются, но и оставляют заявки, какие товары хотели бы видеть на полках.

За полчаса, которые корреспондент «Фонтанки» провел в отделении, ажиотажного спроса на продукты не наблюдалось. Наш талон с буквой «Т», выданный терминалом спустя два часа после открытия отделения, был всего лишь третьим по счету. Входящие посетители поначалу удивлялись полкам с продуктами, но быстро находили взглядом терминал электронной очереди и устремлялись к нему. Те, кто ждал, общались между собой или переписывались в телефоне, не проявляя интереса к стеллажам со снеками и напитками.

«Я часто захожу в это отделение отправлять письма по работе, но ни разу не видела, чтобы кто-то специально зашел купить продукцию. Только один раз дедушка купил что-то из бытовой техники», – поделилась с «Фонтанкой» местная жительница Ирина. По ее словам, чаще товары приобретают в нагрузку те, кто уже пришел отправить письмо или получить посылку. Но сама она от импульсной покупки воздерживается — цены выше, чем в обычном супермаркете. Обслуживание от появления дополнительного ассортимента не ухудшилось, но очередей и так хватает. К тому же в отделении стало теснее: стол, место которого занял холодильник с мороженым, вынесли в центр зала. «Вообще, какая-то ерунда. Почта должна быть почтой, магазин магазином», – комментирует Ирина.

Пользователи социальных сетей также обсуждают трансформацию «Почты России». К примеру, участники дискуссии в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» сравнили отделение на Невском с сельпо и предложили не смешивать традиционные услуги с новыми. «Стоит сделать отдельную очередь за котлетками, и отдельную для тех, кто пришел по назначению», – пишет пользователь Филипп.

Зато участники дискуссии выдали ФГУП несколько идей для дальнейшего развития. «В здании Главпочтамта на Почтамтской ул. вообще гипермаркет можно замутить, тем более 24 часа работает. Тележки на входе выдавать. Возможно, так удастся заработать на починку крыши от постоянных протечек, а то приходишь в красивейший зал, а там тазы на полу», – пишет пользователь Борис. «Да, там пора как минимум «Азбуку вкуса» мутить, пафос места обязывает», – добавляет Виктория. «Тогда и парикмахерскую пусть заодно откроют. И курсы вождения при почте», – предлагает Ольга.

Непочтовые доходы

Представитель ФГУП в соцсетях призвал участников дискуссии не удивляться изменениям. «Почта России» – коммерческая организация, которая обязана финансировать свою деятельность, восполняя убытки от оказания универсальных услуг за счет развития финансовых услуг и розничной торговли», – напомнил он. А торговля товарами народного потребления даже предусмотрена в уставе.

Судя по финансовой отчетности, «Почта России» не бедствует и сейчас. За 2018 год выручка от почтового бизнеса выросла на 7%, до 82,9 млрд рублей, выручка от посылочного бизнеса увеличилась на 16% – до 56,9 млрд рублей. Чистая прибыль в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей. Но планы руководства повышать зарплату своим работникам требуют новых источников доходов.

В последние годы «Почта России» активно наращивала портфель дополнительных услуг. Так, в 2016 году в партнерстве с ВТБ был запущен проект «Почта Банк», точки которого разместились в отделениях ФГУП. В 2018 году «Почта России» и ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве с сетью «Магнит». Позднее появилась информация, что ретейлер начал открывать магазины на территории почтовых отделений на юге России.

В пресс-службе Северо-Западного филиала ФГУП «Фонтанку» заверили, что нынешний эксперимент в Северной столице проходит без участия «Магнита». Сейчас «Почта России» тестирует ассортимент: пока набор товаров стандартный в каждом отделении, но постепенно его откалибруют под предпочтения посетителей каждой конкретной локации. Предлагаться будут в основном бакалея и снеки — мясной и молочной гастрономии ждать не стоит. Ранее «Почта России» уже экспериментировала с продажей слабоалкогольных напитков. В частности, пиво появилось в продаже в отделениях в Мурманской области, но проект был свернут «из-за негативной реакции общественности».

Но магазины при отделениях не единственный сюрприз ФГУП для петербуржцев. Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, Смольный обсуждает с «Почтой России» создание креативных пространств по образцу «Новой Голландии» между Конногвардейским бульваром, набережной Мойки, площадью Труда и Исаакиевской площадью. «Почте» принадлежит большое количество недвижимости на данной территории, в частности Главпочтамт и ДК работников связи, пояснил он. В «Почте России» не прокомментировали подробности проекта, но пообещали приоткрыть завесу тайны на Петербургском международном экономическом форуме.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»