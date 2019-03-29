Попокатепетль вновь проснулся

Мощный взрыв зарегистрирован 29 марта в кратере вулкана Попокатепетль, расположенного в окрестностях столицы Мексики, после чего произошел мощный выброс пепла на высоту 3 км. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на информацию Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) латиноамериканской страны.

По данным СENAPRED, облако пепла ветром относит на юго-восток, в сторону городов Пуэбла и Тласкала, находящихся на расстоянии 45 и 55 км от вулкана соответственно.







В связи с новым всплеском активности Попокатепетля управление гражданской обороны Мексики повысило уровень вулканической угрозы до «третьего желтого». Это последний этап перед повышением уровня угрозы до «красного» – высокого, при котором объявляется тревога, а население должно готовиться к эвакуации.

СENAPRED рекомендовал населению граничащих с вулканом районов тщательно соблюдать меры предосторожности и не приближаться к нему ближе, чем на 12 км.