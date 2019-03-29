Примерившие костюм санитаров в Сестрорецке напали на главврача больницы с ножом и кулаками. Из строя медика не вывели

Главный врач городской больницы №40 в Курортном районе Петербурга стал жертвой одетых под медиков преступников. Без помех добравшись до нужного кабинета, путь к деньгам налетчики расчистили ударами, но для верности продемонстрировали нож.

По информации «Фонтанки», медучреждение на улице Борисова, 9, подверглось разбойному нападению в половине двенадцатого дня 29 марта. От подозрений персонала налётчики прикрылись медицинскими халатами и масками и препятствий на пути к кабинету руководителя не встретили.

55-летний главврач Сергей Щербак был рабочем на месте и получил несколько ударов кулаками. От сопротивления его предостерегли ножом. Разбойники забрали из кабинета наличные – порядка 200 тысяч рублей. Полиция ищет устроивших маскарад преступников.

В самой больнице воздержались от комментариев, но заявили, что сейчас застать Сергея Григорьевича возможности нет – он отправился на конференцию, которая назначена на два часа дня.





