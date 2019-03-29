Ford уйдет, но гарантии останутся. В компании рассказали, когда завершат продажи легковушек

Компания Ford, покидающая российский рынок легковых автомобилей, рассказала о том, что будет с гарантийными и кредитными обязательствами после ее ухода. О реструктуризации бизнеса в России автопроизводитель предупредил своих клиентов письменно.

Как сообщает 29 марта Autonews, Ford разослал клиентам письма, в которых сказано, что продажи легковых автомобилей марки в России продлятся до сентября 2019 года, но при этом компания в полном объеме сохранит «все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам». Производитель намерен соблюдать стандарты сервисного обслуживания и периодичность техобслуживания и регламентных операций у официальных российских дилеров.

Также Ford полностью сохранит все кредитные обязательства как по автомобилям, проданным ранее, так и по тем, что еще успеют реализовать.







Напомним, об уходе с российского рынка легковых автомобилей Ford объявил 27 марта. https://www.fontanka.ru/2019/03/27/076 Компания прекратит импорт и сборку в России моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer, вместо этого сосредоточившись на легком коммерческом транспорте и сервисном обслуживании легковушек.

Сборку легковушек Ford в России полностью завершат к концу июня 2019 года. Будут закрыты заводы Ford Sollers во Всеволожске и Набережных Челнах и предприятие по сборке двигателей в Елабуге. В Татарстане компани продолжит выпускать фургоны Ford Transit.

В связи с реструктуризацией концерн выплатит работникам и поставщикам закрывающихся в России производств около 200 миллионов долларов.