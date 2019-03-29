Великовозрастный петербуржец закатил детскую истерику в Невском суде. Выходка закончилась новым уголовным делом

Петербуржец решил вернуться в детство, но выбрал для этого занятия не самое удачное место. На входе в суд он пытался подтвердить свою личность свидетельством о рождении. Бумага, хранящая воспоминания о самых беззаботных днях жизни, не спасла её хозяина от взрослой ответственности.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, накануне на входе в Невский районный суд обвиняемый по «наркотической» статье вместо паспорта предъявил свидетельство о рождении. Пристав, взглянув на детский документ, увидел перед собой взрослого мужчину и поинтересовался, где его паспорт. Рассудительного ответа не последовало, горожанин решил соответствовать заявленному статусу, устроил истерику и набросился с кулаками на оппонента. Великовозрастного буяна задержали и вызвали полицию. На заседание на уголовному делу он проследовал в сопровождении.

В пресс-службе управления судебных приставов по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что в отношении 31-летнего мужчины возбудили ещё одно уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (318 УК РФ).





