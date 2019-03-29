Путин поддержал решение Кувшинникова баллотироваться в губернаторы Вологодской области

Президент России Владимир Путин в ходе встречи поддержал решение губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2019 года. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля 29 марта.

«Я бы очень хотел, Владимир Владимирович, попросить, чтобы вы поддержали нашу программу развития Вологодской области. Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать», — заявил Кувшинников.

Президент, в свою очередь, положительно отметил результаты работы губернатора.

«Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем сказать, выправилась. Есть и планы у вас дальнейшей работы. Поэтому думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру», — сказал Путин.





