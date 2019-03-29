Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля 29 марта.

В ходе совещания обсуждалась ситуация в Венесуэле.

«По итогам состоявшегося обмена мнениями участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, президент проинформировал членов Совбеза об итогах своей поездки в Киргизию, которая состоялась накануне, и обсудил с ними текущие вопросы социально-экономического развития страны.





