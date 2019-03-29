Артисты Александринского театра подписали открытое письмо Путину и Медведеву

Артисты Александринского театра в ходе встречи художественного руководителя Валерия Фокина с труппой подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку соединения с ярославским Волковским театром.

«В Санкт-Петербурге мы более чем удивлены позицией части общественности города Ярославля, воспротивившейся объединению наших театров в таком высоком статусе, – говорится в обращении. – Вместе с тем для всех нас очень важно и ценно, что в этом объединении наши театры сохраняют свою творческую идентичность, свои исторические имена: Александринский театр и Театр имени Федора Волкова».

Среди плюсов объединения, перечисленных в письме, называются мощная господдержка, расширение фестивальных границ и преодоление географических.







«В этом ракурсе нам, в частности, представляется очень интересным проект сцены в Москве», – замечают авторы.

Участвовавший во встрече народный артист РСФСР Николай Мартон поддержал идею соединения, в разговоре с «Фонтанкой» аргументировав это своим желанием успеть поиграть на сцене именно Национального театра. Его мнение поддержал заслуженный артист России Семен Сытник, также поделившийся своим огромным желанием как можно чаще выходить на сцену.

Сам Валерий Фокин среди главных аргументов объединения выделил другой уровень финансирования театров, получение полноценной технически оснащенной «под себя» площадки в Москве (расположенной в Коломенском), а для ярославского театра — выход на федеральный уровень.

Фокин также рассказал о подробностях своего разговора, состоявшегося накануне с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, приостановившим приказ министра культуры Владимира Мединского. По его словам, премьер пояснил, что общественность стоило подготовить к такому решению. Ехать в Ярославль обсуждать решение с местными властями Фокин счел сейчас несвоевременным, чтобы это не выглядело как попытка «переубедить» ярославцев. По его словам, «игра стоит свеч», но уговаривать никто никого не будет. «Пойдем одни тогда», – добавил он.

Напомним, ранее против объединения Александринского и Волковского театров выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Об объединении театров 27 марта объявил министр культуры Владимир Мединский.