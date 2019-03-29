Шойгу тоже досталась толика внимания. Поцелуй Сечина продолжают обсуждать в Рунете

Любвеобильность директора «Роснефти», которую он продемонстрировал во время матча между петербургским СКА и спонсируемой им командой ЦСКА, не осталась не замеченной пользователями Рунета. Главным мемом дня стал поцелуй Игоря Сечина, которым он прямо в VIP-ложе столичной «ЦСКА Арены» наградил миллиардера Геннадия Тимченко на глазах у министра обороны Сергея Шойгу.

На фото дня видно, что лицо у президента СКА не столь радостное: Тимченко принимает поцелуй сдержанно. Сидящий рядом глава Минобороны Сергей Шойгу не обращает на происходящее внимания и смотрит вдаль. Впрочем, чуть позже в Интернет была выложена видеозапись с матча, где видно, что министр также удостоился поцелуя от Игоря Сечина – в макушку.

Тем временем выразительная фотография с матча быстро стала интернет-мемом, дав повод поупражняться в остроумии пользователям Сети.







Шойгу, Сечин, Тимченко на хоккейном матче.



Переживаем за их отношения больше, чем за свои. pic.twitter.com/nrAhfl9HMS — Лентач (@oldLentach) 29 марта 2019 г.

Hello darkness, my old friend pic.twitter.com/UHncYIHCQE — Это Туманов (@scumsquad) 29 марта 2019 г.

«Его называют Поцелуй дементора, — сказал Люпин, тяжело усмехнувшись. — Дементоры его применяют к тем, кого хотят совершенно уничтожить. Думаю, что под капюшоном у них что-то вроде рта, они прижимают челюсти ко рту жертв и высасывают из них душу» pic.twitter.com/uHFxW5i8dF — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 29 марта 2019 г.

Ура снова время моего любимого мема pic.twitter.com/pKytyovnD4 — ядерный потанцевал (@polinanem) 29 марта 2019 г.

Напомним, что Сечин не в первый раз становится героем мемов. В октябре прошлого года глава «Роснефти» изобразил вампира, что не осталось не замеченным.