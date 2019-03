Шойгу тоже досталась толика внимания. Поцелуй Сечина продолжают обсуждать в Рунете

Любвеобильность директора «Роснефти», которую он продемонстрировал во время матча между петербургским СКА и спонсируемой им командой ЦСКА, не осталась не замеченной пользователями Рунета. Главным мемом дня стал поцелуй Игоря Сечина, которым он прямо в VIP-ложе столичной «ЦСКА Арены» наградил миллиардера Геннадия Тимченко на глазах у министра обороны Сергея Шойгу.

На фото дня видно, что лицо у президента СКА не столь радостное: Тимченко принимает поцелуй сдержанно. Сидящий рядом глава Минобороны Сергей Шойгу не обращает на происходящее внимания и смотрит вдаль. Впрочем, чуть позже в Интернет была выложена видеозапись с матча, где видно, что министр также удостоился поцелуя от Игоря Сечина – в макушку.

Тем временем выразительная фотография с матча быстро стала интернет-мемом, дав повод поупражняться в остроумии пользователям Сети.

