В Сеть выложили фото ужасного ожога Загитовой. Это из-за него она провалила чемпионат России

Стала понятна причина провального выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на чемпионате России в декабре. На одном из фанатских аккаунтов 16-летней спортсменки опубликовали фотографии ужасного ожога на ее ноге.

«Трудно представить, насколько Алине было сложно тренироваться и соревноваться. Никаких комментариев не требуется. Она прошла через это с достоинством! Наш герой! Спасибо! И, пожалуйста, береги себя! Когда мы получили эти фотографии, первым делом мы задали Алине вопрос: «Это правда?» Она подтвердила это», – говорится в подписи к фотографиям.

При этом не уточняется, как именно фигуристка получила этот ожог.

Напомним, на чемпионате России, который прошел с 19 по 23 декабря 2018 года в Саранске, действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова неожиданно провалилась, заняв лишь пятое место. К чемпионату мира в Японии спортсменка успела поправиться и выиграла золотую медаль с большим отрывом от ближайших конкурентов. Как рассказал папа Загитовой, во время ее выступления у него не выдержали нервы.





