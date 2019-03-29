В день дурака начнется генуборка Петербурга. Коммунальщикам дали месяц на очистку улиц от зимнего мусора

Весенний месячник по благоустройству Петербурга, в рамках которого город очищают от накопившегося за зиму мусора, начнется 1 апреля. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

За тридцать дней коммунальным службам предстоит убрать улицы, особое внимание уделив благоустройству мемориалов, памятных мест и ликвидации несанкционированных свалок. В арсенале служб будут задействованы 200 пылесосов, 300 машин для подметания, 200 машин для полива дорог и столько же самосвалов.

Город за это время должен прирасти почти 5,6 тысячи новых деревьев, также планируется высадить100,5 тысячи красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. Садовникам, в свою очередь, за апрель необходимо привести в порядок садовую мебель и подготовить газоны к посадке свежей травы.

Традиционный общегородской субботник намечен на 20 апреля.





