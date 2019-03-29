В 2019 году за счет программы капремонта в Петербурге обновят 224 фасада

В краткосрочной программе капитального ремонта фасадов на 2019 год значатся 224 дома и 480 крыш. Информация об этом 29 марта появилась на сайте некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Как пояснили «Фонтанке» в фонде 29 марта, в текущем году планируется отремонтировать 37 фасадов домов из списка объектов культурного наследия. Для сравнения: в 2018 году заказчик заключил договоры на ремонт фасадов 74 зданий-памятников.

Кроме того, оператор начал проверку завершенных объектов на предмет дефектов, которые могли появиться в течение зимнего периода. Гарантия на ремонт в рамках программы составляет 5 лет.

Напомним, ранее ряд исторических зданий, которые приводили в порядок подрядчики фонда, привлекли внимание прокуратуры. В частности, ведомство потребовало возбудить уголовное дело из-за реставрации дома Риц-а-Порта на Малой Посадской. Ажурную лепнину подрядчик в ходе реставрации заменил на упрощенные шаблоны.

Кроме того, осенью прошлого года прокуратура обязала компанию «ТВК-Инжиниринг» восстановить барельеф ангела, украшающий дом № 1/32 на Ропшинской улице. Живот постреленка просверлили, чтобы установить крепление для водостока.





