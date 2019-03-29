Матвиенко получила высшую госнаграду - орден Святого Андрея Первозванного

Экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко получила высшую награду Российской Федерации. Президент Владимир Путин наградил ее орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Подписанный 28 марта указ сегодня размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Как сказано в документе, награда вручается «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность».

7 апреля Валентине Матвиенко исполнится 70 лет.

Глава верхней палаты парламента уже имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени и орден Почета.





