МВД РФ: Запрещенный в России ИГИЛ присматривается к СНГ после поражения в Сирии

Интересы террористической организации «Исламское государство» постепенно смещаются в южные постсоветские республики. Такую тенденцию зафиксировали в российском Министерстве внутренних дел.

«Деятели запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру. Стратегическое поражение халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», – цитирует 29 марта заявление начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олега Ильиных ТАСС.

Также, по его словам, члены запрещенного в РФ движения «Талибан» и игиловцы укрепляют свои позиции на севере Афганистана, граничащего с государствами Центральной Азии. «Эти процессы приобретают особую опасность из-за того, что в Сирии, Ираке, Афганистане на стороне ИГ воевали несколько тысяч граждан СНГ, неизбежно планирующих вернуться в свои страны», – указал Ильиных, заверив, что российская сторона намерена обсудить этот вопрос в рамках СНГ.





