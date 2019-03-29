В больнице Сестрорецка отбивались от налётчиков. Преступники ушли с деньгами, пострадал главврач

Медицинское учреждение подверглось нападению 29 марта в Курортном районе Петербурга. Разгар рабочего дня не помешал налётчикам травмировать главврача и вынести из больницы двести тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД, полицейских вызвали в медучреждение заявлением о ворвавшихся в здание неизвестных. Преступников было двое, к приезду правоохранителей они успели сбежать. По предварительной информации, с собой они забрали порядка двухсот тысяч рублей.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заявили в пресс-службе.

В администрации Курортного района «Фонтанке» сообщили, что жертвой нападения стала больница №40 на улице Борисова. Единственным пострадавшим называют главного врача Сергея Щербака, которому первую помощь оказали коллеги.

«Насколько он пострадал, неизвестно, но он остаётся в своей больнице. Сейчас туда поехала глава района», – рассказали в пресс-службе. В сетях добавляют, что нападающие мимикрировали под персонал, прикрыв лица медицинскими масками.





