Саамы пожаловались в ООН. Чиновников Мурманской области обвинили в расовой дискриминации

Проживающие в Мурманской области саамы направили жалобу в ООН на действия местных властей. Представители коренного народа утверждают, что с помощью чиновников пастбищные земли совхоза перешли в долгосрочную аренду Белгородскому охотничьему клубу.

Как пишет «Новая газета» 29 марта со ссылкой на руководство совхоза «Оленевод», правительство Мурманской области провело аукцион на право пользования землей без согласования с коренным населением, проживающим на данной территории. В результате оказалось нарушено гарантированное Федеральным законом право на свободное использование земель, необходимых для традиционного хозяйствования.

Земли охотничьему клубу передали этой зимой. Через эти территории проходят пути миграции северного оленя, также это место используют для зимовки беременные самки лося.

Саамы обвиняют чиновников из правительства Мурманской области в нарушении статей международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ранее активисты обращались с жалобой в администрацию президента, однако помощи не получили.





