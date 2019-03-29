В Петербурге вандал процарапал поезд топором. Его агрессии хватило на четыре вагона

Дырки в корпусе высокоскоростного поезда могут обойтись жителю Петербурга примерно в полмиллиона рублей. Состав он порубил топором.

Как сообщает 29 марта управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, вандала задержали возле станции Славянка, где пассажирский поезд сделал техническую остановку. 26-летний молодой человек проходил мимо и был раздосадован. Он не поленился дойти до дома, взять топор и вернуться к станции: петербуржец повредил четыре вагона, стоимость ремонта каждого оценивается минимум в 100 тысяч рублей. Покончив с поездом, предположительно «Сапсаном», вандал отправился дальше. Вскоре молодого человека задержали.

В пресс-службе транспортной полиции не смогли уточнить, какой именно поезд был поврежден и когда. Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено несколько дней назад. В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что информацией о происшествии не располагают.





