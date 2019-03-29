Нур-Султан появился на табло аэропорта Пулково

Пассажиры аэропорта Пулково теперь могут увидеть на табло новое имя — Нур-Султан. Таким образом, переименование столицы Казахстана Астаны добралось и до Северной столицы.

Кроме имени, все остается неизменным: регулярные вылеты из Петербурга выполняет авиакомпания Air Astana на самолетах A320. Расписание осталось прежним.

Новый президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев переименовал Астану в Нур-Султан почти неделю назад. Новое название выбрано в честь его предшественника Нурсултана Назарбаева. Заявление об уходе с поста главы страны последний сделал в ходе телеобращения к нации 19 марта. Политик руководил страной почти 30 лет. Переименование уже назвали возможной причиной для дипломатического скандала в Петербурге.





