Группа «Эталон» открыла новый офис продаж в центре Санкт-Петербурга

ГК «Эталон»

28 марта состоялось праздничное открытие нового офиса продаж Группы «Эталон», который расположен на ул. Александра Невского, 3, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Александра Невского». В торжественном мероприятии в честь открытия офиса приняли участие клиенты, партнеры и руководство «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

«20 лет назад в этот весенний день наша компания открывала офис на Невском проспекте. За эти годы произошло множество изменений. Группа «Эталон» прошла огромный путь. Сегодня мы строим масштабные проекты в Петербурге и в Москве. Эволюционировали наши дома и квартиры – они стали более комфортными, продуманными. Меняются и наши офисы продаж», – сказал Сергей Титаренко, исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ».

«Мы приложили максимум усилий и создали технически оснащённый, просторный и красивый офис, в котором, уверена, многие клиенты смогут приобрести квартиру своей мечты», — дополнила Ирина Соловьева, директор по продажам «Эталон ЛенСпецСМУ».

Под торжественную музыку руководители Компании перерезали красную ленточку и вручили ключ главе нового офиса, Яковлевой Татьяне.

Мероприятие завершилось песочным шоу художницы Лилии Вафиной, которая представила историю о возведении жилых комплексов «Эталон на Неве» и «Петровская Доминанта». Благодаря ловким движением рук художницы на экране появились дома, живописные набережные, волны Невы, зеленые аллеи и счастливая семья, которая наслаждается прогулками рядом с комплексами Группы «Эталон».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/