Канализационный люк опрокинул Volvo на крышу на набережной Обводного

Наезд на крышку канализационного люка в Невском районе Петербурга закончился для водителя иномарки «перевертышем». К счастью, обошлось без полетов в воду.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 29 марта на набережной Обводного канала, недалеко от Французского моста, автомобиль Volvo наехал на люк и опрокинулся на крышу. Крышка люка при этом сломалась пополам.

«Все живы», – отмечают в группе. О пострадавших не сообщается.







Отметим, что канализационные люки на дороге могут быть весьма коварными и даже опасными. Так, в июне 2018 года на проспекте Шаумяна 35-летний мужчина на Renault Duster наехал на незакрытый канализационный люк, и машину отбросило так, что она пробила ограждение набережной и упала в Охту. Водитель смог выбраться сам, а иномарку вылавливали краном.