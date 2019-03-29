Корпус 2 ЖК «Полис на Неве» находится в высокой стадии готовности

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной Петербурга. Здание второго корпуса проекта находится в высокой стадии готовности.

В настоящее время на объекте завершены работы по установке оконных и витражных конструкций, на 97% выполнена отделка фасада здания, на 70% – прокладка внутренних электросетей. Строители приступили к отделочным работам во встроенной дошкольно-образовательной организации, а также внутренней отделке мест общего пользования дома. На время производства отделочных работ на объекте запущена система отопления по временной схеме.

Общая готовность второго корпуса составляет 97%.

Также продолжается возведение корпуса №1: практически завершена установка окон (95%), на 60% выполнены работы по отделке фасадов. Ведется установка квартирных и технических дверей. На 70% выполнено устройство кровель, на 65% монтаж витражей. С 2 по 18 этажи запущена система отопления по временной схеме на период проведения отделочных работ.

Общая готовность корпуса составляет 74%.

ЖК «Полис на Неве» – проект редевелопмента, он возводится на берегу Невы в 10 минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Один из них обращен к реке, за счет чего из его окон открываются красивые виды на воду и исторический центр Петербурга.

Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн, который предусматривает размещение зон отдыха, детских и спортивных площадок. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, где разместятся магазины, кафе, пекарни, салоны красоты. Для автовладельцев планируются паркинги и гостевые парковки.

СК «Полис Групп»

Всего в рамках проекта будет построено 1346 квартир: студии, 1,2,3,4-комнатные квартиры. Представлен большой выбор планировочных решений, в том числе квартиры формата «евро», который пользуется сегодня повышенным спросом у покупателей.

Плановый срок окончания строительства жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2019 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/