Ученый Хренов в Петербурге разрабатывает новый рецепт бетона, который будет реже трескаться

В Петербурге аспирант Государственного архитектурно-строительного университета Георгий Хренов изучает свойство пластичности бетонной смеси. Итогом работы ученого должна стать новая рецептура бетона, которая значительно снизит число дефектов изделий. Информацию «Фонтанке» 29 марта подтвердил автор проекта.

Сегодня многие заводы при производстве изделий из бетона используют метод безопалубочного формирования, когда смесь выдавливается из «тюбика» с наконечником, который диктует форму изделия.

В 2016 году, когда ученый только заинтересовался этой темой, он сконструировал бетоноукладчик. Опыты показали, что наиболее частным видом брака является растрескивание смеси. В результате работы Хренова и заведующего кафедрой технологии строительных материалов и метрологии Юрия Пухаренко, научного руководителя аспиранта, появился новый параметр — предельная пластичность бетонной смеси.

В планах аспиранта стоит изучение факторов, от которых зависит пластичность этого материала и создание прибора для измерения предельной пластичности. Патент на изобретение ученый уже получил. Результатом этой работы, как предполагается, станет корректировка рецептуры, благодаря которой будет значительно снижен процент брака, и рекомендации для технологов.





