«Нет оснований». В Швеции «российского шпиона» отпустили из-под стражи

Прокуратура Швеции не нашла оснований для нахождения под стражей 45-летнего шведа, которого подозревали в «незаконной разведывательной деятельности».

«На данный момент подозреваемый не может воспрепятствовать следствию во время нахождения на свободе. Поскольку других оснований для его ареста нет, то, в соответствии с действующим законодательством, он должен быть освобожден», – говорится 29 марта в заявлении шведской прокуратуры.

При этом следователи отметили, что повторят попытки установить связь шведского инженера с российской разведкой.

Напомним, что в феврале полиция Стокгольма заявила о задержании «российского шпиона». Персональные данные фигуранта полиция не раскрывает, уточняя лишь то, что мужчина «работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей». Из-за связей с предполагаемым шпионом МИД королевства потребовал выслать из страны российского дипломатического работника.





