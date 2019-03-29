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Строительство
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29.03.2019 13:08
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ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

ГК «Полис Групп»

В настоящее время готовность объектов пятой, завершающей проект, очереди составляет 43%.

На строительной площадке ведутся работы по заливке монолитного каркаса зданий, работы по наружной кладке, установке внутренних перегородок, остеклению. Срок окончания строительства запланирован на II квартал 2020 г. Доля реализованного жилья на сегодняшний момент составляет порядка 80% квартир от общего объема.

- Мы выстраиваем такую ценовую политику, чтобы продажи по всем типам квартир шли равномерно. После ввода в эксплуатацию третьей очереди ЖК «Краски лета» в конце февраля 2019 года, интерес к объекту со стороны покупателей несколько увеличился, что позволило нам увеличить цену реализации жилья в среднем на 2%.  Интерес со стороны покупателей подогревается в том числе и за счет организованных нами мероприятий для жителей. К примеру, масленичные гулянья позволили наладить добрососедские отношения между новоселами и способствовали достижению лояльности  к компании, – комментирует директор по маркетингу ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Четвертая очередь ЖК «Краски лета» в настоящее время находится на приемке в Госкомиссии, идет оформление документов.

Также продолжаются работы по передачи ключей дольщикам в третьей очереди ЖК «Краски лета», которая была сдана в конце февраля 2019 года. Процедура передачи квартир началась 28 февраля, к концу марта переданы уже более 60% квартир. Всего их в проекте – 2400.  

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300?000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу.  

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

 

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