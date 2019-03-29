Остерегайтесь звонков из банка. У россиян стали чаще воровать деньги со счетов и карточек

Центробанк РФ зафиксировал в последние месяцы резкий рост количества несанкционированных операций со счетами клиентов банков. Виноваты телефонные мошенники, которые звонят с номеров, идентичных номерам call-центров, знают паспортные данные и историю транзакций, пишет в пятницу, 29 марта «Коммерсантъ».

Резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц отразил в своем годовом отчете ФинЦЕРТ, подразделение Центробанка, отвечающее за кибербезопасность. Общая сумма похищенного составила беспрецедентные 1,4 млрд рублей — это в 1,4 раза больше год назад. Почти треть годового объема хищений пришлась по четвертый квартал 2018 года. В начале 2019 года тренд усилился, причем 97% хищений совершаются похожим способом.

Злоумышленники стали чаще звонить банковским клиентам, используя технологию подмены номера call-центра банка. На экране телефона жертвы высвечивается реальный номер банка. Подняв трубку, клиент слышит: произошла попытка несанкционированного списания средств с его счета. При этом человек на том конце провода называет ФИО, номер паспорта, остаток по счету и даже может перечислить последние трансакции. Клиенту для защиты денег предлагают перевести их на некий спецсчет, а для этого просят назвать данные карты, кодовое слово или код из только что пришедшего СМС.

У сбитой с толку жертвы, которая соглашается выдать информацию, похищают деньги.







Для звонков используется IP-телефония, с обычного компьютера или через специальное приложение для планшетов и смартфонов. Эту технологию вполне легально используют компании, у которых есть необходимость звонить с нескольких телефонных аппаратов по одному номеру. Сейчас эти и похожие услуги становятся все доступнее.

Самое забавное, отмечают авторы отчета, что на планете действительно встречаются телефонные номера, похожие на номера российских call-центров. Международные звонки из Бангладеш с номера +880 (0) 555 5777 можно принять за звонок из call-центра Сбербанка 8800-5555777.

Информацию о клиентах злоумышленники могут получать из баз данных, которые иногда оказываются на черном рынке. Кроме того, позвонив с сымитированного номера клиента в некоторых банках можно просто через автоинформатор получить данные о последних расходах по счету.

Банки и сотовые операторы пока так и не решили, кто именно виноват в подобной ситуации. И те, и другие не обязаны возмещать потери своим клиентам.

Клиентам остается придерживаться главного правила: ни при каких условиях никому нельзя называть код с обратной стороны карты, то же касается кодового слова или пароля из СМС.

«Фонтанка» регулярно предупреждает о случаях мошенничества, когда злоумышленники пытаются притворится кем-то еще, чтобы заполучить деньги доверчивых клиентов.