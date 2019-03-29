Выходные в Финляндии 30 - 31 марта: Чёрная еда, тату и таинственный арт-тур

Этот уик-энд в Хельсинки приправлен долей авантюризма. Сделать тату, отправиться дегустировать чёрную еду или уехать на жёлтом арт-автобусе по неизвестному маршруту?

Павел Альтхамер "Жёлтый автобус" / BIRKENHOLZ / HAM

В последние мартовские дни в Финляндии будет солнечно, в субботу в южных регионах воздух прогреется до плюс 5 – 7 градусов Цельсия. В воскресенье станет на пару градусов холоднее. На севере Суоми ожидается от нуля до минус трёх градусов.

В эти выходные в Хельсинки проходит международный кинофестиваль Season Film Festival, на котором будут представлены не только новинки широкого проката, но и картины, которые в Финляндии можно будет увидеть только на фестивале, а также финские короткометражки. Площадками для фестиваля станут кинотеатры Bio Rex, Maxim и Kinopalatsi.

В культурном центре Кабельный завод в эти выходные уже в 25-й раз состоится тату-фестиваль Helsinki Ink. В фестивале примут участие 35 финских и 47 зарубежных студий, в том числе из России. Посетителей ждут перформансы, конкурсы, в том числе на лучшее тату дня, а также возможность сделать татуировку прямо на фестивале.

В Художественном музее Хельсинки с 29 марта открыта персональная выставка I (am) Pawel Althamer знаменитого польского скульптора, художника и акциониста Павла Альтхамера. На экспозиции собраны скульптуры, автопортреты, инсталляции, документации перформансов, созданные за последние 30 лет. А в белом пространстве White Room художник предлагает посетителям очистить свои мысли от бесконечного потока внешних раздражителей, отдохнуть в тишине, облачившись в белые одежды и отключив мобильные телефоны.







Во время проведения выставки несколько раз можно будет увидеть движущийся арт-объект «Желтый автобус». 30 марта в 14 часов пассажиры отправятся от Теннисного дворца в рейс по неизвестному маршруту, составленному Альтхамером и финскими художниками.

В культурном центре Корьямо 31 марта устроят традиционный воскресный блошиный рынок. Торговля будет идти с 11 до 16 часов. Тех, кого интересует именно детская одежда, ждут в субботу в фойе Каннелтало (Klaneettitie, 5). Там с 10 до 12:30 можно будет дать вторую жизнь товарам для детей.

В эти выходные в Хельсинки состоится чемпионат Финляндии по полетам в аэродинамической трубе. Состязания будут проходить в F??ni в субботу с 17 до 20 часов, в воскресенье с 9 до 19 часов. Для зрителей вход бесплатный.

31 марта на территории бывшей скотобойни Teurastamo пройдет гастрономическое мероприятие Helsinki Black Food Festival. Свои идеи на тему черной еды представят рестораны, шеф-повара, пекари. Лучшее блюдо получит награду жюри. Билеты стоят от 12 евро, гостей ждут с 15 до 21 часа.

В Лаппеенранте в эти выходные еще можно успеть полюбоваться на ювелирные изделия Kalevala Koru. До 31 марта в Музее Южной Карелии проходит выставка «Смело. Своевременно. Неподдельно», приуроченная к 80-летию популярной финской ювелирной марки.

Лахти 30 и 31 марта принимает международную выставку собак. В выставочном центре представят корма для домашних питомцев, товары для содержания и ухода за животными, а также одежду и аксессуары. Билет для взрослых стоит 7 евро, для детей – 3 евро.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"