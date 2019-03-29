18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 64.73р
72.72р
13:17 29.03.2019
Расширенный поиск

Финляндия
29.03.2019 12:59
Печать

Выходные в Финляндии 30 - 31 марта: Чёрная еда, тату и таинственный арт-тур

Этот уик-энд в Хельсинки приправлен долей авантюризма. Сделать тату, отправиться дегустировать чёрную еду или уехать на жёлтом арт-автобусе по неизвестному маршруту?

Выходные в Финляндии 30 - 31 марта: Чёрная еда, тату и таинственный арт-тур

Павел Альтхамер "Жёлтый автобус" / BIRKENHOLZ / HAM

В последние мартовские дни в Финляндии будет солнечно, в субботу в южных регионах воздух прогреется до плюс 5 – 7 градусов Цельсия. В воскресенье станет на пару градусов холоднее. На севере Суоми ожидается от нуля до минус трёх градусов.

В эти выходные в Хельсинки проходит международный кинофестиваль Season Film Festival, на котором будут представлены не только новинки широкого проката, но и картины, которые в Финляндии можно будет увидеть только на фестивале, а также финские короткометражки. Площадками для фестиваля станут кинотеатры Bio Rex, Maxim и Kinopalatsi.

В культурном центре Кабельный завод в эти выходные уже в 25-й раз состоится тату-фестиваль Helsinki Ink. В фестивале примут участие 35 финских и 47 зарубежных студий, в том числе из России. Посетителей ждут перформансы, конкурсы, в том числе на лучшее тату дня, а также возможность сделать татуировку прямо на фестивале.

В Художественном музее Хельсинки с 29 марта открыта персональная выставка I (am) Pawel Althamer знаменитого польского скульптора, художника и акциониста Павла Альтхамера. На экспозиции собраны скульптуры, автопортреты, инсталляции, документации перформансов, созданные за последние 30 лет. А в белом пространстве White Room художник предлагает посетителям очистить свои мысли от бесконечного потока внешних раздражителей, отдохнуть в тишине, облачившись в белые одежды и отключив мобильные телефоны.



Во время проведения выставки несколько раз можно будет увидеть движущийся арт-объект «Желтый автобус». 30 марта в 14 часов пассажиры отправятся от Теннисного дворца в рейс по неизвестному маршруту, составленному Альтхамером и финскими художниками.

В культурном центре Корьямо 31 марта устроят традиционный воскресный блошиный рынок. Торговля будет идти с 11 до 16 часов. Тех, кого интересует именно детская одежда, ждут в субботу в фойе Каннелтало (Klaneettitie, 5). Там с 10 до 12:30 можно будет дать вторую жизнь товарам для детей.

В эти выходные в Хельсинки состоится чемпионат Финляндии по полетам в аэродинамической трубе. Состязания будут проходить в F??ni в субботу с 17 до 20 часов, в воскресенье с 9 до 19 часов. Для зрителей вход бесплатный. 

31 марта на территории бывшей скотобойни Teurastamo пройдет гастрономическое мероприятие Helsinki Black Food Festival. Свои идеи на тему черной еды представят рестораны, шеф-повара, пекари. Лучшее блюдо получит награду жюри. Билеты стоят от 12 евро, гостей ждут с 15 до 21 часа.

В Лаппеенранте в эти выходные еще можно успеть полюбоваться на ювелирные изделия Kalevala Koru. До 31 марта в Музее Южной Карелии проходит выставка «Смело. Своевременно. Неподдельно», приуроченная к 80-летию популярной финской ювелирной марки.

Лахти 30 и 31 марта принимает международную выставку собак. В выставочном центре представят корма для домашних питомцев, товары для содержания и ухода за животными, а также одежду и аксессуары. Билет для взрослых стоит 7 евро, для детей – 3 евро. 

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
29.03.2019 13:08

ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

В настоящее время готовность объектов пятой, завершающей проект, очереди составляет 43%.
RUVDS
29.03.2019 10:16

RUVDS открыл новый центр обработки данных в Петербурге

Хостинг-провайдер RUVDS запустил сразу две новые гермозоны в дата-центрах Санкт-Петербурга и Казани. Там установлено новейшее оборудование компании Huawei.
ГК "КВС"
29.03.2019 10:00

ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

С 29 по 31 марта в Конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» по адресу: Петербургское шоссе 64/1, павильон G пройдет «Ярмарка недвижимости».
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей
ПАО «Группа ЛСР»
28.03.2019 17:00

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.