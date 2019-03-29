УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви (МП) в министерство культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей. Об этом сообщается на сайте суда 29 марта.

«Окружным административным судом города Киева открыто производство в деле по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви, Министерства культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч. 8 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В конце декабря 2018 года на Украине вступил в силу закон № 2662-VIII об обязанности религиозной организации с центром в стране-агрессоре указывать это в официальном названии. Согласно ему, в течение месяца с 26 декабря или с момента провозглашения государства страной-агрессором Минкульт проверяет наличие указанных признаков курирования организации из-за рубежа. Если такие будут найдены, то в газете "Урядовий кур’єр" публикуют сообщение о необходимости переименования украинской ячейки в течение трех месяцев.





