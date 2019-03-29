Начались продажи машиномест в VII квартале Golden City

ЖК Golden City/Glorax Development

В VII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development реализует на намывных территориях Васильевского острова, стартовали продажи машиномест в подземном паркинге.

Их стоимость начинается от 900 000 рублей с учетом скидки при полной оплате или беспроцентной годовой рассрочке от застройщика. Закрепленное за автомобилем место в теплом охраняемом паркинге позволит забыть об опасениях за сохранность автомобиля и избавит от необходимости долгого поиска места для стоянки в районе проживания. Покупка машиноместа возможна по ипотечным программам нескольких банков.

ЖК Golden City/Glorax Development

Жилой комплекс бизнес-класса Golden City располагается на первой береговой линии Финского залива. Среди преимуществ проекта — гармоничная архитектура, продуманные планировки, в том числе наличие видовых квартир с террасами, собственная коммерческая инфраструктура, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном, а также комплексные системы безопасности. Первая очередь проекта — VI квартал уже возвышается недалеко от пассажирского морского порта, вторая очередь – VII квартал начинает набирать высоту. Покупка квартиры на ранней стадии реализации проекта предполагает интересную стоимость и широкий выбор помещений. В VII квартале Golden City еще есть много вариантов двухуровневых квартир с прекрасными панорамными видами на воду.

Подробнее о проекте можно узнать по телефону: +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents