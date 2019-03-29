«Нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род». Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции после обращения Кадырова

Уроженец Чеченской Республики, которого подозревают в ДТП на Можайском шоссе в российской столице, сам явился в республиканское МВД. Ранее Рамзан Кадыров обратился к Муслиму Джамбекову, призвав «отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», если он «чеченец, мужчина, мусульманин».

«По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции», – поделился 29 марта в своем Telegram-канале глава Чечни.

Предполагаемый виновник трагедии рассказал, что он был «в шоковом состоянии и получил травму при аварии», чем якобы объясняется его поведение. Джамбеков также заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона. Он выразил сожаление по поводу случившегося.







Напомним, что столкновение двух внедорожников – Mercedes Gelandewagen и «Нивы» – произошло ночью 25 марта в Москве. ДТП стало смертельным для двух человек, один из которых – подросток. Водитель Mercedes Gelandewagen скрылся с места ДТП.