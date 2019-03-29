На Малом проспекте совладелица благотворительного фонда осталась без «Кадиллака» за 4,2 млн

Одна из учредителей благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с ограниченными возможностями, по воле преступников лишилась дорогого внедорожника в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, накануне в полицию за помощью обратилась 52-летняя Анна Красникова. Она попросила отыскать тёмно-серый Cadillac Escalade 2015 года выпуска, который приобретала за 4,2 млн рублей. Машина прослужила два года, последний раз была припаркована у дома №34 по Малому проспекту Петроградской стороны. Незадолго до часа дня женщина застала парковочное место пустым.

По данным «Спарк», Анна Красникова является одним из трёх совладельцев благотворительного фонда «Место под солнцем». Общественная организация создана весной 2013 года для поддержки, защиты и социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Как указано на сайте, имущество формируется на основе добровольных взносов, целевых взносов, пожертвований, завещаний и других незапрещённых поступлений.





