Состояние водителя маршрутки на Маршала Говорова вызвало подозрения у ДПС. При проверке у него нашли наркотики

В Петербурге задержали неадекватного маршрутчика с наркотиками в сумке. Мужчину остановили в ходе проведения профилактической операции в Кировском районе города.

Как сообщает 29 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 20 часов 27 марта во время рейда инспекторы ДПС ГИБДД Кировского района остановили у дома 34 по улице Маршала Говорова пассажирское такси маршрута К-359. За рулем микроавтобуса находился 61-летний мужчина, пассажиров в салоне не было.

При общении с водителем сотрудники ГИБДД заметили у него признаки опьянения. Мужчину досмотрели, и в нагрудной сумке нашли пластиковый контейнер с камнеобразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство. Масса «находки» – 4,43 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.





