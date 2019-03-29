Лишенный мигалок гонщик из Петербурга переставил их с «Мерседеса» на велосипед. И все равно нарушил ПДД

История 28-летнего Артура, который выложил ролик с гонками по ночному Петербургу на «Мерседесе» с самодельными спецсигналами, а после новости «Фонтанки» покаялся в ГИБДД, получила продолжение. Он переставил мигалки с иномарки на велосипед.

В ролике, который 29 марта уже посмотрели больше 70 тысяч человек, он едет на двухколесном коне по Миллионной улице под эпичную музыку. На руле красуются импровизированные спецсигналы. Перед началом движения и перестроением на дороге он не подает сигнал рукой или указателем поворота и следует по проезжей части вместо тротуара. Нарушение ПДД может стать поводом для новой профилактической беседы.

Как писала «Фонтанка», Артур неоднократно хвастался «Мерседесом» со спецсигналами на своей странице в соцсети. А также выкладывал видео с динамичными поездками, на которых дорогие легковушки агрессивно маневрировали в потоке по ЗСД, Лиговскому и Московскому проспектам, играли в «шашечки» в потоке. Отмечен он был и на совместных видео с гонщицей Ириной с Невского, про похождения которой на белом «Мерседесе» «Фонтанка» уже рассказывала. После публикации новости его остановили сотрудники полиции и провели беседу, по итогам которой он обещал «не допускать такого рода ошибки».





